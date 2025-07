TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dal match del Tardini

Chi sale e chi scende dalla sfida del Tardini fra Parma e Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A 2020/2021.

MILANO – Due stagioni diverse. Due obbiettivi completamenti diversi. Emiliani a caccia di punti salvezza, i rossoneri vogliono consolidare il piazzamento Champions. In campo per il secondo anticipo della 30esima giornata di Serie A, Milan e Parma. Il Milan di Stefano Pioli arriva all’appuntamento al 2° posto in classifica, con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 29 gare. Il Parma di Roberto D’Aversa, invece, ci arriva al 19° posto in classifica, con 29 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in 29 gare. Questo il top e il flop della. sfida del Tardini.

TOP – Franck Kessie è davvero il Presidente di questa squadra. Sempre al centro dell’azione, sia quella offensiva, sia quella difensiva. Bravo in interdizione e copertura: il Milan non può fare a meno del suo numero 79.

FLOP – Zlatan Ibrahimovic conduce un ottimo primo tempo, ma rovina gravemente la prestazione sua e della squadra nel corso del secondo tempo, quando si fa espellere lasciando la squadra in 10 uomini per circa mezz’ora.

[fncvideo id=563163 autoplay=true]