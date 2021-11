TOP E FLOP | Chi sale e chi scende dal match contro la Fiorentina

Ieri il Milan è tornato in campo, con grandi difficoltà, per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Pioli hanno sfidato la squadra di un sorprendente Vincenzo Italiano. Vediamo, nella nostra analisi post-partita, chi è stato il top e...

Ieri il Milan è tornato in campo, con grandi difficoltà, per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Pioli hanno sfidato la squadra di un sorprendente Vincenzo Italiano. Vediamo, nella nostra analisi post-partita, chi è stato il top e il flop rossonero dalla sfida del franchi.

TOP - Top di giornata Pierre Kalulu . In una partita difficile per il Milan, Kalulu ha rappresentato una grande iniezione di fiducia per il futuro. Il francese infatti è apparso in grande crescita, sia dal punto della precisione nei gesti tecnici, sia dal punto di vista della personalità. Nel primo tempo, difficilissimo per il Milan, ha creato scompiglio sulla fascia destra creando diverse difficoltà agli uomini di Italiano.

FLOP - Flop di giornata deve essere suddiviso tra primo e secondo tempo. Nel primo infatti abbiamo assistito ad uno spento ZlatanIbrahimovic. Troppe volte in fuorigioco, per di più contro difensori non particolarmente abituati a giocare e una occasionissima fallita a porta praticamente spalancata. Nel secondo tempo però si riprende alla grande riportando per due volte il Milan in partita, con due grandi gol. Da sottolineare in negativo la prestazione di Tatarusanu che con una papera incredibile regala il gol del vantaggio ai Viola.