Top e Flop: brillano la stella di Leao e Tonali, ma dov’era Giroud?

Top e Flop, la rubrica de IlMilanista.it che analizza le prestazioni del migliore in campo e del peggiore dell'ultima sfida dei rossoneri

Ieri sera il Milan ha pareggiato per 1 a 1 contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Un pareggio che lascia molti dubbi ai tifosi rossoneri per il presunto fallo di mano di Udogie al momento del gol del pari, facendo pareggiare ai rossoneri la seconda partita di fila consecutiva.

A San Siro hanno brillato le stelle di Leao e di Tonali nettamente i migliori del Milan. Al contrario viene da chiedersi se sia il caso di chiamare Chi l'ha visto? per sapere se hanno notizie di Olivier Giroud, schierato in campo dal primo minuto e scomparso dopo pochi minuti. Analizziamo insieme i top e i flop di Milan-Udinese

TOP - Difficile scegliere chi sia stato il migliore in campo del Milan. Leao o Tonali? E' come chiedere a un bambino a chi vuole più bene alla mamma o al papà. Il primo sta vivendo una stagione da protagonista e, dopo il mezzo falso di Salerno, ieri ha spolverato un'ottima prestazione condita da un gol bellissimo. E, sul finale, ha sfiorato il secondo in pallonetto. Tonali, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, si è scrollato di dosso ogni dubbio e i tifosi rossoneri possono godersi le sue giocate in mezzo al campo. L'ex Brescia disegna l'assist per il momentaneo 1 a 0 di Leao e poi lotta e regge da solo il centrocampo, dove il compagno di reparto Kessié spesso lo ha lasciato da solo con almeno due avversari. Un premio ex-aequo, in caso è la scelta migliore.