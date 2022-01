Zielinski: “Le scuse di Serra al Milan? Nessuno si è mai scusato con noi”

Il giocatore del Napoli ha parlato dell'episodio successo in Milan-Spezia di lunedì scorso. Sentite le sue parole.

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni del Mattino di quanto accaduto in Milan-Spezia e ha detto: “Serra e le scuse al Milan? Mai nessuno mi ha chiesto scusa. Un arbitro può sbagliare, non è la fine del mondo. Dobbiamo tutti cercare di migliorare, siamo tutti umani e l’errore ci può stare. Senza fare drammi. Se mi riferisco all'episodio del 2018? Quello scudetto di 4 anni fa poteva cambiare la vita dei napoletani e la nostra. Ma è il passato, possiamo farci poco, pensiamo a quello che succede ora, proviamo a fare adesso quello che 4 anni fa abbiamo solo sfiorato. Tutti abbiamo visto che Miralem Pjanic doveva essere espulso e che l’Inter doveva vincere, qualcuno ha fatto degli errori, si può sbagliare, ma non possiamo star qui ancora a lamentarci”.

“La storia dell’albergo? Vero, eravamo lì tutti a vedere quella partita, ma noi a Firenze dovevamo e potevamo vincere il giorno dopo e invece non vincemmo. Mai nessuno si è scusato con noi, ma ripeto ormai non ha più senso neppure parlarne. Quel che conta è quello che riusciremo a fare adesso". Queste le parole del giocatore del Napoli Piotr Zielisnki che paragona quello che è accaduto in Milan-Spezia agli episodi di Inter-Juventus nel 2018. Anno in cui il Napoli era ad un passo dal vincere lo Scudetto.

Tornando all'attualità Sandro Tonali ha parlato dei problemi legati al Covid 19 e ai comportamenti che dovrebbero avere gli sportivi. In particolare il mediano classe 2000 ha parlato in esclusiva alla Repubblica del forte tennista Novak Djokovic e ha detto: “Ho seguito poco la vicenda, ma ho capito che è difficile praticare sport agonistico o fare certi tipi di lavoro, senza precauzioni adeguate". Queste le parole di Sandro Tonali in esclusiva in una intervista rilasciata alla Repubblica.