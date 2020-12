Tonali: “Quando giochi così più che una rinascita è una nascita”

MILANO – Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del giovane centrocampista rossonero sulla rinascita rossonera avvenuta nel 2020: “Quando giochi così più che una rinascita è una nascita, perchè un Milan così era tanto tempo che nessuno lo vedeva. Fa piacere essere dentro a questo Milan, vincere e convincere. I numeri sono incredibili, non perdiamo da marzo ed è tanta roba in Serie A. Il Milan è speciale, perchè al Milan non puoi trovarti male. Nessun giocatore, forse, si è mai trovato male in questa società. E’ diverso, perchè le persone che ti seguono sono tutte persone umili”.



