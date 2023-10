Tonali è pronto a parlare, le novità sul caso Calcioscommesse

Tonali è pronto per dire la sua riguardo tutto quello che è successo in questi ultimi giorni. Ecco tutte le ultimissime sul Calcioscommesse

Sandro Tonali è pronto a collaborare con la giustizia italiana pur di trovare un accordo riguardo la sua squalifica. L'ex Milan non vede l'ora di poter tornare a parlare di calcio giocato, anche se dopo le ultime notizie emerse la situazione non pare essere delle migliori.

Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista in forza al Newcastle ha deciso e come detto in precedenza farà di tutto per trovare un accordo. Il calciatore dovrebbe aver fissato il suo colloquio con le forze dell'ordine entro domani o al massimo dopodomani. In questo modo si cercherà di trovare una soluzione il prima possibile.