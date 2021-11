La crescita di Tonali è sotto gli occhi di tutti: titolare con la Fiorentina

Sandro Tonali è cresciuto tantissimo in questo inizio di stagione. Ora è titolare indiscusso nel Milan di Pioli.

La stagione iniziata ormai 4 mesi fa è stata la seconda al Milan per Sandro Tonali. L'anno scorso è stato un po' l'anno dell'ambientamento. Nello scorso campionato, infatti, il rendimento di Sandro Tonali non è stato dei migliori. Tutti si aspettavano tanto sin da subito da lui. Il centrocampista ex Brescia ha invece tradito in parte le aspettative. Tanta panchina e quelle volte che faceva il suo ingresso in campo non lasciava mai il segno.

Negli ultimi giorni è arrivata pure la chiamata in Nazionale maggiore del commissario tecnico Roberto Mancini. La sua chiamata in azzurro gli è valsa anche una maglia da titolare nell'ultimo match contro l'Irlanda del Nord. Una buona prestazione finita però al 45esimo minuto. Ora per lui c'è già stato il ritorno al Milan per preparare al meglio la sfida contro la Fiorentina di sabato sera. Sfida dove Sandro Tonali sarà quasi sicuramente titolare. Al suo fianco ci sarà molto probabilmente Ismail Bennacer con Franck Kessie che partirà dalla panchina per entrare a gara in corso. Sandro Tonali è rossonero fino al midollo. Lo ha dimostrato quando ha dovuto scegliere la destinazione. Lo sta dimostrando ora dando tutto ogni qual volta viene chiamato in causa. Avrà tempo per affermarsi ad alti livelli. Il tempo è dalla sua.