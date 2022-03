Tonali, pronto a firmare il rinnovo con un adeguamento dell’ingaggio

Milan e Tonali avanti insieme. Il centrocampista azzurro pronto a firmare il rinnovo del contratto con un aumento dell'ingaggio

Tonali sta benissimo al Milan, indossa la maglia numero 8 che apparteneva a Gennaro Gattuso, con cui più volte si è confrontato per chiedere dei consigli. Quest'anno è cresciuto tantissimo ed è diventato inamovibile nel centrocampo di Stefano Pioli, giocando da titolare, al momento, il 77% delle 28 partite di Serie A in questa stagione. È migliorato tanto dal punto sia di vista fisico che a livello di personalità, mostrando tutto il suo potenziale. Il suo percorso di maturazione è in crescita e il giovane classe 2000 sarà uno dei nomi più importanti per il futuro rossonero. Per questo il Milan ha intenzione di blindarlo, mantenendo la promessa fatta al ragazzo che ormai da promessa è diventato una certezza per il Milan e per la nazionale azzurra.