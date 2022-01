Colonnese: “Milan tornato ad essere grande, Pioli fa giocare bene la squadra”

L'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato del Milan. Sentite le sue parole negli studi di Sky Sport.

Il Milan è reduce dalla vittoria di ieri contro il Venezia di Zanetti. Allo stadio Penzo è terminata tre reti a zero per gli uomini di Stefano Pioli. Una vittoria maturata soprattutto nel secondo tempo con la doppietta di Theo Hernandez dopo che ad inizio partita Zlatan Ibrahimovic aveva siglato il gol dell'uno a zero.

Giovedì sera alle ore 21 andrà in scena il match di Coppa Italia tra Milan e Genoa allo stadio San Siro di Milano. La partita sarà valida per gli ottavi di finale del torneo nazionale e si giocherà in gara secca. Chi tra le due squadre vincerà approderà direttamente ai quarti di finale della Coppa Italia sponsorizzata da Frecciarossa dove troverà la vincente della partita tra Lazio e Udinese.

L'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato ospite negli studi di Sky Sport della difesa rossonera. Difesa che è stata rimaneggiata e non poco dopo l'infortunio occorso a Simon Kjaer e dopo le positività al Covid 19 di Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. “Gabbia e Kalulu? Mi sono piaciuti non è mai semplice quando devi sostituire dei titolarissimi. Gabbia è migliorato così come Kalulu, secondo me il suo ruolo è quello lì. Il Milan non è una sorpresa, ma è una certezza, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e quest’anno si sta riproponendo agli stessi livelli con scelte chiare. Il Milan sbaglia pochi acquisti, ad un allenatore che riesce a far giocare la squadra in maniera semplice ed efficace, Tonali è diventato un calciatore serio. Il Milan è tornata ad essere la grande squadra che è”. Queste le parole dell'ex calciatore Francesco Colonnese che ha parlato ospite negli studi di Sky Sport della difesa rossonera che è stata parecchio rimaneggiata nelle prime due uscite del 2022.