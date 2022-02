Massara: “Tonali va meglio con Bennacer al suo fianco”

Il giornalista Dario Massara ha parlato di Milan e in particolar modo del centrocampo rossonero. Le sue parole

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il noto giornalista Dario Massara che sul Milan ha detto: “Cosa penso della coppia formata da Franck Kessie e Sandro Tonali la coppia migliore? Non penso, per me Ismail Bennacer sta facendo bene. Sandro Tonali non è il nuovo Andrea Pirlo e, accanto ad un regista come Ismail Bennacer, Sandro Tonali diventa ancora più pericoloso ed incisivo". Queste le parole in esclusiva a Sky Sport del noto giornalista Dario Massara che ha parlato di Milan e in particolar modo del reparto mediano rossonero.

Anche Giancarlo Padovan ha voluto dire la sua sui rossoneri

In esclusiva a Sky Sport è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan che ha parlato di Milan e di Kessie: “Per me è centrocampista. Ha dimostrato di potersela cavare da trequartista ad Empoli, poi nel derby ha fatto fatica. Lui deve stare nel mezzo, dove contrasta, recupera e fa partire”. Queste le parole in esclusiva a Sky Sport dove è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan che ha parlato di Milan.

L'ex tecnico Gigi Maifredi ha parlato di un giocatore in particolare

L'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato di un giocatore rossonero in particolare. Trattasi di Sandro Tonali. Gigi Maifredi in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Sandro Tonali? E’ un giocatore che ha ancora molto da fare vedere. E’ un centrocampista completo, può giocare ovunque. Ha potenza, tiro, ha una rapidità di gioco in verticale che hanno in poco. Sa fare tutto a centrocampo. Dopo un primo anno di ambientamento al Milan, ero sicuro che Sandro Tonali avrebbe fatto la fortuna dei rossoneri e anche della Nazionale italiana”. Queste le parole dell'ormai ex tecnico Gigi Maifredi il quale in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Milan e in particolar modo del mediano classe 2000 ex Brescia Sandro Tonali.