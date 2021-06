Le ultime novità sul futuro del centrocampista rossonero, Sandro Tonali.

LA QUESTIONE TONALI E LO "SCOOP" DEGLI ULTIMI GIORNI - Ma il nome più in voga in questo periodo è quello di Sandro Tonali. Di lui si è parlato infatti di un possibile addio. Ci sarebbe infatti la volontà del Milan, hanno riportato alcune testate, di non riscattare il classe 2000 dal Brescia. Con il club lombardo si ha un accordo per il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una cifra alta certo, considerando anche che ce ne sono altri 28 da spendere per il riscatto di Fikayo Tomori.