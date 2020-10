Tonali ha avuto il Covid-19: il comunicato della Federcalcio

MILANO – In seguito ai casi di positività al Covid-19 riscontrati nella Nazionale Under 21, l’Italia affronterà l’Irlanda con la squadra Under 20. Tuttavia, la FIGC ha chiesto all’UEFA di poter aggiungere al gruppo azzurro anche alcuni elementi fuori quota, che hanno già avuto il virus, fra i quali il rossonero Sandro Tonali: “La FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da Covid-19″.