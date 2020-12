Tonali e co: i nuovi acquisti conquistano il Milan di Pioli

MILANO – Il Milan è la vera sorpresa di questa Serie A. In molti si aspettavano un club pronto a lottare per tornare in Champions League, in pochissimi che potesse lottare per lo Scudetto. Merito del 4-2-3-1 di Stefano Pioli che ha dato nuova linfa a una squadra che, appena un anno fa, sembrava persa sotto la guida di Marco Giampaolo, l’uomo chiamato dal club di via Aldo Rossi a sostituire Gennaro Gattuso, esonerato forse con troppa leggerezza. L’ex allenatore di Inter e Fiorentina è stato bravo a ridare fiducia al gruppo che si è vista soffiare la partecipazione all’Europa League per via del Financial Fair Play.

PIOLI – I meriti della rinascita sono senza dubbio di Stefano Pioli, abile e bravo a convincere la dirigenza rossonera ad abbandonare la trattativa con Ralph Rangnick, l’uomo designato dal fondo Elliott a compiere l’ennesima rivoluzione a via Aldo Rossi. Il tecnico del Milan ha rigenerato i suoi giocatori restituendoli fiducia e gioco. Merito anche dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic che lo ha aiutato molto in campo. Ma non bisogna dimenticarsi di Maldini e Massara gli uomini che hanno dato i mezzi al tecnico parmigiano per far tornare grande il Milan: come Theo Hernandez, vera e propria scommessa dell’ex capitano, o Rafael Leao.

MERCATO – Nell’ultima sessione mercato Maldini e Massara hanno confermato la fiducia a Pioli assicurandosi molti giovani interessanti come Tonali, Tatarusanu, Kalulu e Hauge, arrivati a titolo definitivo. O i prestiti di Brahim Diaz e Diogo Dalot. E nonostante la loro giovane età hanno accumulato minuti. E’ il caso di Tonali vero colpo di mercato che, nonostante un primo avvio non ottimo, ha accumulato ben 1065 minuti giocati. Seguono Brahim Diaz con 840′, Diogo Dalot 649′ e Hauge 493′. E nelle ultime partite è salito anche il minutaggio di Kalulu (445′) che supera Tatarusanu fermo a 270′. Il giovane congolese, nato a Lione, ha trovato spazio per via degli infortuni di Gabbia e Kjaer. Il centrale si è reso protagonista anche di una rete contro il Genoa. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<