Tonali e Calabria, ecco la Nazionale: i due rossoneri chiamati da Mancini

MILANO – Queste le parole di Peppe Di Stefano a proposito della arrivata convocazione in Nazionale per due giovani rossoneri, Calabria e Tonali: “Momento di felicità in casa rossonera per due convocazioni: c’è il ritorno di Sandro Tonali in Nazionale, dopo un inizio complicato con la maglia del Milan, e c’è anche la prima convocazione per Davide Calabria in azzurro, attualmente uno dei migliori terzini in circolazione e anche un giocatore affidabile. Ormai il titolare a destra per Stefano Pioli”.