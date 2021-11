Tonali: “Impossibile fare pronostici sul derby, in Europa gli arbitri…”

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista rossonero classe 2000, rilasciate ai microfoni del Corriere della Sera.

SIL MILAN, IL GIOCO E LA DURA EUROPA - "Il Milan è stato da 9. Stiamo giocando e dimostrando di essere una squadra vera in tutte le partite e questo ti dà forza. In Europa le prestazioni ci sono state, ma i punti non sono arrivati per una serie di motivi tra i quali piccoli particolari, situazioni sfavorevoli e decisioni arbitrali dubbie".