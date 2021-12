Tonali a DAZN: “Reagito tardi. Non siamo stati molto Milan”

Ecco le parole del centrocampista rossonero Sandro Tonali dopo il pareggio, per 1 a 1, del Milan contro l'Udinese a Sky

Che fatica, come mai? - “Abbiamo avuto una reazione tardi. Ad averla prima magari saremmo riusciti a fare di meglio. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo e dimenticare la prima parte, non siamo stati molto Milan. Dobbiamo ripartire e andare a mille all’ora domenica prossima”.

Le richieste di Pioli - “Di continuare così come stavano facendo i compagni, ma di portare più alto il baricentro. Non possiamo stare sotto per così tanto tempo, è la cosa che fa più male. Dobbiamo portarci a casa il punto e lavorare tanto per svoltare, ripartire e fare passi in avanti”.