Cellino: “Tonali? Avevo un debito di riconoscenza con il Milan e l’ho saldato”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato alla Gazzetta dello Sport della cessione al Milan di Sandro Tonali.

Il talento di Sandro Tonali sta riscuotendo tanti apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori. Il mediano ex Brescia sta vivendo una stagione da vero protagonista con la maglia rossonera e il futuro è a dir poco lucente per lui. Il giovane classe 2000, dopo una prima stagione in rossonero da comprimario, si sta riscattando davvero alla grande. Il Milan ha fatto una grande operazione ormai una stagione e mezzo fa e ora ha in casa un potenziale campione che può guidare il Milan verso una completa rinascita. Da qui alla fine della stagione sarà proprio Sandro Tonali uno dei fari della formazione rossonera a centrocampo.