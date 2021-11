L’Italia stecca e rimanda tutto a lunedì: per Tonali e Calabria spezzone di partita

Alcuni giocatori rossoneri sono scesi in campo nella giornata di ieri con le rispettive Nazionali. Ecco di chi si tratta.

Nella serata di ieri si sono giocate molte partite valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma in Qatar nel 2022. il Milan tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha spiegato come sono andate le partite dove erano impegnati i giocatori rossoneri.

Il comunicato ufficiale

“Quattro rossoneri impegnati nella serata di ieri con le rispettive nazionali. Simon Kjær titolare e in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria per 3-1 della Danimarca sulle isole Fær Øer. La formazione danese, che lui guida da capitano, è già ampiamente qualificata ai Mondiali e con un ruolino di marcia eccezionale: 9 partite, 9 vittorie, 30 gol fatti e solo 1 subito, proprio ieri nel recupero del secondo tempo. Spazio anche per Calabria e Tonali nella serata di ieri: i due rossoneri sono subentrati entrambi durante la partita dell'Olimpico contro la Svizzera. Sandro ha preso il posto di Locatelli al 58', mentre Davide quello di Emerson all'80'. L'Italia è stata bloccata sul pareggio dagli elvetici e dovrà giocarsi lunedì a Belfast contro l'Irlanda del Nord l'accesso diretto alla fase a gironi del Mondiale 2022 in Qatar”.

In campo anche Bennacer

“Un tempo intero in campo per Ismaël Bennacer, nel largo successo dell'Algeria contro Djibouti, 4-0 il finale. Il 4 rossonero è sceso in campo da titolare e nell'intervallo ha lasciato il posto a Mahrez, con il risultato sul 3-0. I campioni d'Africa sono ora in testa al Gruppo A delle qualificazioni africane ai Mondiali 2022, con 13 punti, a +2 sul Burkina Faso, che incontreranno martedì nello scontro diretto”. Questo il comunicato del Milan a riguardo

Stamattina allenamento per i rossoneri

La società rossonera ha poi fatto sapere che nella mattinata odierna la squadra si sarebbe allenata a Milanello. “Doppia seduta per i rossoneri, che si sono ritrovati sempre in numero ridotto viste le assenze dei nazionali, al Centro Sportivo di Milanello per colazione. Ieri nel mattino la squadra si è allenata in palestra, svolgendo esercitazioni con gli attrezzi. Il pomeriggio, invece, ha preso il via con la consueta attivazione muscolare, seguita da alcuni esercizi tecnici. Il tutto è poi proseguito con un lavoro sul possesso palla, prima di chiudere la giornata con la consueta partitella su campo ridotto. La squadra tornerà in campo stamattina: in programma una sessione di allenamento al mattino”.