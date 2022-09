Milan, non solo Tonali e Bennacer: ecco tutte le alternative a centrocampo

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello, in vista del match di sabato sera contro l’Empoli. Tra oggi e domani torneranno in gruppo i giocatori partiti con le rispettive Nazionali, ma anche Sandro Tonali . Il centrocampista aveva riscontrato un leggero problema muscolare nell’ultima sfida di campionato, che non gli ha permesso di prendere parte agli impegni con la Nazionale Italiana. Ora il giocatore sta meglio e tornerà a disposizione di mister Pioli per la sfida di sabato sera.

Tonali rappresenta il perno del centrocampo rossonero insieme all’insostituibile Bennacer . Tuttavia in un calendario così fitto di eventi è necessario trovare dei validi sostituti, già presenti tra le fila meneghine. Stefano Pioli può infatti puntare anche su Tommaso Pobega e Aster Vranckx, vogliosi di dare il loro contributo. I due giocatori sono stati impegnati con le rispettive Nazionali in questa settimana e hanno dimostrato di avere una buona condizione fisica.

L’italiano è stato impegnato dal ct Mancini in entrambi i match contro Inghilterra e Ungheria. Pobega ha anche la fiducia di Pioli, che punta molto su di lui e sulle sue qualità. Anche Vranckx ha preso parte al doppio impegno con la Nazionale Belga Under 21 e torna in Italia con ottime condizioni fisiche e mentali. Non bisogna dimenticare nemmeno Rade Krunic, il jolly che può essere usato in più ruoli. L’allenatore rossonero è tranquillo, consapevole di poter contare su valide alternative in caso di necessità.