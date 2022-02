Tonali a Sky: “Settimana perfetta, ma non ci sediamo. Il gruppo è unito”

Sandro Tonali ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla settimana appena trascorsa: "Definiamola settimana perfetta perchè meglio di così non si può fare. Siamo orgogliosi e soddisfatti. Non ci sediamo però perchè sarebbe una cosa stupida. Bisogna azzerare tutto e continuare così su questa strada".

Sull'assist di Maignan: "Sicuramente non si vede tutti i giorni un assist del portiere, siamo felici per lui perchè ci prova spesso e siamo contenti tutti perchè abbiamo trovato subito la rete".

Sui rinnovi di giocatori importanti arrivati in questi giorni: "Sicuramente sento l'affetto dei tifosi, non solo io ma altri giocatori sono dentro al Milan come persone e come giocatori. La società sta insieme a noi, ci tutela e questo è fondamentale".