Tomori, ora è ufficiale. Indosserà la maglia numero 23

MILANO – Maldini e Massara sono riusciti nella missione di portare rinforzo per reparto alla corte di Pioli. L’ultimo acquisto è stato Fikayo Tomori arrivato dal Chelsea. Ecco il comunicato della società di via Aldo Rossi:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomoridal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Nato a Calgary (Canada) il 19 dicembre 1997, Tomori cresce nel settore giovanile del Chelsea con cui esordisce in Premier League nel 2016. Tra il gennaio 2017 e il giugno 2019 veste le maglie di Brighton (10 presenze), Hull City (26 presenze) e Derby County (55 presenze e 2 gol) prima di fare rientro ai Blues con cui colleziona in totale 27 presenze e 2 reti. Nato in terra canadese e naturalizzato inglese, disputa 3 gare con la Nazionale U20 del Canada prima di scegliere di rappresentare l’Inghilterra con cui vince il Mondiale U20, debuttando in Nazionale maggiore nel novembre 2019.

Il difensore indosserà la maglia numero 23.”

Il Chelsea, proprietario del cartellino, ha postato sul proprio profilo Twitter gli auguri al ragazzo: “Buona fortuna in Italia, Tomori”. Ecco il post completo:

Tomori non era la prima scelta di Maldini e Massara. Non è un segreto infatti che la coppia mercato rossonera aveva individuato come rinforzo Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il francese, non a caso, era stato seguito anche nello scorso mercato. Una trattativa che, nonostante il club di via Aldo Rossi avesse inviato un aereo per portarlo a Milano, saltò negli ultimi minuti. I due club, infatti, non avevano trovato l’accordo economico. In questa sessione di mercato l’accordo sembrava essere a un passo arrivando ad offrire 15 milioni di euro. A bloccare la trattativa però è stato l’infortunio che ha riportato il centrale che lo terrà fuori per almeno 3 mesi. >> E proprio l’infortunio di Simakan ribalta totalmente i piani di Maldini: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<