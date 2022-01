Grana Tomori: c’è ansia per l’esito degli accertamenti

Fikayo Tomori è uscito per infortunio nella sfida di ieri sera contro il Genoa di Coppa Italia. Si attendono novità in tal senso?

Il Milan ieri ha avuto la meglio del Genoa nella partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da Stefano Pioli è inizialmente andata sotto nel punteggio riuscendo poi a riequilibrare la gara prima del 90esimo grazie ad una rete siglata da Olivier Giroud a un quarto d'ora dal termine del match. La partita è poi andata ai tempi supplementari dove i rossoneri sono riusciti a battere il Genoa senza aver bisogno dei rigori. Una rete per tempo è bastata con il risultato finale che è stato di 3 reti a uno per il Milan grazie ai gol di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers.