Tomori: “Il mio soprannome? Fik va benissimo”

Intervistato sul profilo Twitter di Socios Italia, Fikayo Tomori ha rilasciato diverse dichiarazioni sui rossoneri e su se stesso.

SUGLI ATTACCANTI INCONTRATI IN CARRIERA: «Gli attaccanti più difficili affrontati in carriera sono stati Salah, lui è molto veloce e rapido, e Fabinho perchè gioca molto sui contro-movimenti della linea difensiva».

Il 21 gennaio 2021 i rossoneri acquistano Fikayo Tomori dal Chelsea con la formula del prestito oneroso (fissato a 600 mila euro) fino al 30 giugno e con un diritto di riscatto concordato a 28,8 milioni. Esordisce con la maglia rossonera il 26 gennaio 2021, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Inter, sostituendo Simon Kjær dal 20º minuto di gioco. Quattro giorni dopo esordisce anche in Serie A, giocando da titolare la sfida in casa del Bologna, vinta per 2-1.Dopo un breve periodo di ambientamento viene preferito al capitano Alessio Romagnoli e diventa titolare. Il 9 maggio realizza il suo primo gol con i rossoneri, segnando la rete del definitivo 3-0 contro la Juventus nella gara di campionato vinta all'Allianz Stadium.