Tomori: “Ci sentiamo più forti. Maignan? Ha grande personalità. “

Fikayo Tomori ha parlato in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport questa mattina, direttamente dal ritiro austriaco di Villach dove il Milan si sta preparando in vista dell'inizio del campionato. Il centrale inglese ha avuto modo di tornare su quanto successo il 22 maggio a Reggio Emilia: "Quando ho capito che avremmo vinto? Solo quando Kessie ha segnato il terzo gol al Sassuolo all’ultima giornata". Ciononostante la sbornia post Scudetto è già passata e si pensa al futuro: "Siamo felici, ma iniziamo da 0 punti come gli altri, non da 86. Dovremo lottare di più. Siamo i campioni, tutti vorranno batterci".

Dopo aver conquistato il diciannovesimo Scudetto della storia rossonera come protagonista, Tomori è consapevole che l'obiettivo del Milan dev'essere quello di riconfermarsi. Fikayo ha molta fiducia in se stesso e nei suoi compagni e non guarda a quello che dicono da fuori i bookmaker: "Ci sentiamo più forti considerando la fiducia di ognuno. Abbiamo la sensazione che possiamo fare qualcosa di speciale. Lo abbiamo già fatto, ma ora abbiamo una pressione diversa. Dobbiamo ripeterci. In questi giorni abbiamo lavorato più forte dello scorso anno, dobbiamo essere pronti. I bookmaker dicono che siamo dietro Inter e Juve? Lo dicevano anche l'anno scorso". Ma non solo competere nei confini nazionali. Tomori, da buon milanista quale è diventato in poco tempo, sa che per far sognare veramente in grande il popolo rossonero, la competizione su cui puntare tutte le fiches è la Champions League. Queste le parole di Fik in merito al più importante torneo continentale: "Ricordo la finale di Atene, ricordo Manchester e anche Istanbul. Sapevo che questo club è speciale, soprattutto in Champions. Noi siamo giovani ma ora abbiamo più esperienza, vogliamo fare come loro". E poi il capitolo rinnovo: "Lo voglio,mi piace tutto del Milan, anche la città, le notti di Champions... Ora però sono concentrato sul campo, per le cose fuori dal campo vedremo".