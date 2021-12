Fikayo Tomori :” Momento strano non ci riescono alcune cose”

Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni sull'andamento dei rossoner delle ultime uscite ai microfoni di Milan Tv.

Fikayo Tomori, difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della gara contro l'Udinese , finita in parità con il risultato di 1-1. Ecco le parole dell'inglese: "E' stata una gara difficile, credo che ce la siamo complicata da soli e alla fine dobbiamo accontentarci di un punto. Credo che avremmo potuto vincere, abbiamo avuto molte mezze occasioni ma non molte palle gol nitide". Il difensore rossonero è intervenuto successivamente sull'andamento della propria squadra: "E' un momento un po' strano e quello che riuscivamo a fare all'inizio della stagione non ci sta riuscendo. Dobbiamo lavorare, continuare a giocare e dobbiamo prenderci questo punto".

Il Milan è reduce da una brutta settimana ,dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Liverpool rischia anche di perdere la vetta della classifica di Serie A.Tomori ha analizzato ai microfoni di Milan Tv la gara finita in parità con i friuliani, vediamo le sue parole. "Tutti sappiamo che non è stata la nostra miglior partita, in una gare in cui dovevamo giocare bene e vincere. Fa parte del nostro processo di crescita e dobbiamo continuare a giocare bene, cercare di alzare l'asticella, migliorare in ogni reparto e in ogni fase di gioco. Se lo faremo, miglioreremo".