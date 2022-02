Tomori a MTV: “Partita delicata. Felice di essere tornato”

Ecco le parole di Fikayo Tomori ai microfoni di MilanTv nel prepartita di Milan VS Sampdoria

"Oggi è una partita delicata, lo sappiamo. Ma siamo pronti e speriamo di vincere per completare perfettamente questa settimana. Come l'abbiamo preparata? Come ogni partita. L’abbiamo preparata bene, sia difensivamente che offensivamente. Dobbiamo fare le cose giuste. Mi sento bene, sono felice di essere tornato".