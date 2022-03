Tomori a Dazn: “Mi sento fondamentale qui al Milan. Possiamo fare di più”

Ti senti fondamentale in questo Milan? “Sì certo. Mi piace giocare con la difesa alta”.

Sul migliorare: “C’è margine. Noi siamo pienamente concentrati sul nostro gioco e ogni giorno in allenamento proviamo a giocare con un’idea e poi proviamo a portarla in campo. Ci sono ancora 10 partite, stasera era importante e i tre punti importantissimi. Dobbiamo continuare così”.

Sull’attaccante in Serie A che lo ha messo più in difficoltà: “Ci sono molti attaccanti difficili da affrontare come Osimhen, Lautaro, Dzeko. Ce ne sono tanti. Ma quando gioco con Romagnoli, Simon o Pierre noi pensiamo al nostro gioco e ad annullare le altre squadre e le loro minacce”.