Tognazzi:” Scudetto? Sarebbe uno smacco per chi non ci ha creduto”

Gianmarco Tognazzi parla così del Milan e delle possibilità di vincere lo Scudetto. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

"La parola scudetto oggi? Sarebbe come dire che una partita finisce all’80’. Certo se andiamo avanti così, con questa testa e questi risultati… Ma fatemi dire che il calendario da qui alla fine, contrariamente a quello che si pensa, è in salita: il Torino è ostico, il Genoa in ripresa. E poi solo squadre della parte sinistra della classifica: Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo, tutte con motivazioni europee. Solo il prossimo turno può aiutarci: noi in casa con il Bologna, le altre impegnate in scontri diretti, Napoli-Atalanta e Juve-Inter. Mi auguro che il Milan ritrovi in fretta concretezza sotto porta ma è l’unica cosa che oggi fa difetto: sono davvero molto orgoglioso di tifare una squadra che è lassù ormai da due anni e mezzo."