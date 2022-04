Tiribocchi: “I nerazzurri dovranno essere bravi a non farlo pesare a Radu”

L'errore di Ionut Radu potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa Scudetto. Sentiamo il parere degli esperti a riguardo

Simone Tiribocchi ha parlato a Dazn e sull'errore del portiere nerazzurro dice: "Radu vuol fare qualcosina in più per la squadra e per se stesso, quindi non pensa a buttare via il pallone. Non va a ragionare, non la butta via, cerca di fare la giocata in più ma in una zona dove non c'è possibilità di recupero. Come può reagire l'Inter? Intanto non dovranno farla pesare troppo a Radu, nonostante sia un errore che può valere lo Scudetto. Poi c'è delusione, dovranno reagire in fretta perché il campionato va avanti. Con Conte sarebbe successo? Difficile dirlo, anche lo scorso anno ci sono stati errori anche se non nella parte calda. Dipende sì dall'allenatore, ma anche da come recepisce il giocatore".