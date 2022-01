Tiago Pinto a DAZN: “D’accordo con la Lega. Fiducioso per oggi”

Ecco le parole di Tiago Pinto, General Manager della Roma, nel prepartita del match contro il Milan

Redazione Il Milanista

Nel pre partita di Milan-Roma è intervenuto, ai microfoni di DAZN, il G.M. della Roma Tiago Pinto. Ecco le sue parole:

Quanto manca per Sergio Oliveira e Maitland-Niles? "Buon anno a tutti. Su Maitland-Niles non ho bisogno di nascondere e stiamo parlando con l’Arsenal e credo che sia vicino. Il resto non ci sono aggiornamenti importanti"

Il punto di vista della Roma su quello che sta accadendo da squadra in squadra sul periodo Covid?- "Capisco la domanda e in questi ultimi due anni abbiamo vissuto questa realtà ma non possiamo dimenticare che p una situazione pubblica e che va oltre il calcio. Noi come Roma siamo presenti in ogni situazione ma non possiamo dimenticare che il Covid va oltre tutto questo".

Condivide la decisione della Lega?- "Sono d’accordo con la decisione di ieri"

Quanto è importante la partita di oggi? - "La partita di Bergamo è stata importante per noi psicologicamente. Ma come ha detto il mister, non c’è modo migliore di iniziare l’anno con un big match. Conosciamo la qualità del Milan ma sono fiducioso che possiamo farcela."