Thuram: “Mai parlato con nessuno club. Qui cresciuto come uomo e come giocatore”

MILANO – Tra i tanti nomi accostati al Milan c’è anche quello di Marcus Thuram. L’attaccante ha commentato i rumors di mercato che gli riguardano ai microfoni di Kicker: “Sono concentrato al 100% sul Borussia Mönchengladbach e sono molto felice di essere qui. Non ho mai parlato con nessun altro club. Il Borussia mi ha permesso di percorrere diverse tappe della mia carriera, gioco in Champions League e sono arrivato in Nazionale. Qui sono cresciuto non solo come giocatore, ma anche come persona. È stata la scelta migliore per la mia carriera“.