La notte porta consigli e novità: Maldini su Thiaw per la difesa

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini ha in mente un nuovo obiettivo per la difesa. Ecco di chi si tratta.

Siamo ormai entrati nell'ultima settimana di calciomercato per quanto concerne la sessione invernale. Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini ha in mente un nuovo giocatore per la retroguardia rossonera. Si tratta di un profilo molto giovane che fa gola a diversi club.

Ecco di chi si tratta

Il suo nome è Malick Thiaw. 20 anni, nativo di Dusseldorf, tedesco con cittadinanza finlandese. Thiaw gioca in Germania nello Schalke 04 e nell'Under 21 tedesca per l'appunto. Malick Thiaw è dunque il nuovo profilo che sta puntando Paolo Maldini e sul quale il direttore sportivo rossonero sembra in pressing.Tuttomercatoweb.com scrive come il Milan ci starebbe pensando a titolo definitivo e non in prestito. Lo Schalke 04 che punta a tornare in Bundesliga già a partire dal prossimo anno, ha bisogno del suo apporto da qui alla fine della stagione e non è dunque convinto di lasciarlo partire subito.

Il prezzo di Malick Thiaw

Paolo Maldini vorrebbe portare Malick Thiaw a Milano già in questa sessione di mercato. Come vi abbiamo raccontato lo Schalke 04 preferirebbe farlo partire a giugno. Il Napoli è un'altra squadra interessata al giocatore classe 2001. Sappiamo bene come Cristiano Giuntoli sia abile a reperire giovani promesse ad un basso costo. Al Napoli, differentemente rispetto al Milan, andrebbe bene prelevare Malick Thiaw a giugno e non subito. Il prezzo del giovane difensore si aggira sugli 8 milioni di euro, ma non è detto che rimanga stabile da qui a giugno.

Il Milan ha altre alternative

Oltre a Malick Thiaw, il Milan starebbe seguendo altri giocatori. Estève del Montpellier è il giocatore che in queste ore sembra più vicino al Milan. Per l'estate si segue sempre Sven Botman ma non solo. Casale dell'Hellas Verona è un profilo che piace. Su di lui è forte il pressing della Lazio. Lazio che potrebbe veder partire un proprio punto fermo. Si tratta di Luiz Felipe che a fine stagione potrebbe liberarsi a zero e sul quale il Milan sembra aver messo gli occhi