Spezia, Thiago Motta: “Milan costruito per lo scudetto”

Thiago Motta tecnico dello Spezia , ha parlato in conferenza stampa della prossima gare dei suoi ragazzi, i quali dovranno affrontare il Milan di Stefano Pioli. L'ex centrocampista nerazzurro ha anche parlato della precedente sfida contro il Genoa .

"Rimango con l'aspetto di aver creato tanto, che in Serie A non è mai facile. Il Genoa ha un blocco difensivo che sa gestire i momenti e noi siamo stati capaci di creare tanto. Alla fine contano i gol, ma ci dà entusiasmo e voglia di migliorare: creare tanto è una cosa interessante".

"Dipende da chi e contro chi si può interpretare. Abbiamo fatto bene anche con moduli diversi, per il futuro possiamo cambiare in base a come siamo e chi affrontiamo".