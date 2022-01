Thiago Motta a DAZN: “Abbiamo meritato la vittoria, anche se Leao…”

Ecco le parole del tecnico dello Spezia Thiago Motta ai microfoni di DAZN dopo l'impresa compiuta a San Siro contro il Milan

Ai microfoni di DAZN è intervenuto il tecnico dello Spezia Thiago Motta dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Milan.

SUL PRIMO TEMPO - "Bravi i giocatori, sapevano che sarebbe stata una partita difficile da giocare con una squadra che lotta per lo scudetto. Bisognava giocare bene in difesa e in attacco"