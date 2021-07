Theo: un rinnovo per allontanare il PSG

Il Milan punta al rinnovo di Kessié e di Theo Hernandez. Sul terzino, soprattutto, è forte l'interesse del PSG

Ora a voler andare in gol è la dirigenza rossonera che spera di chiudere il prima possibile la trattativa per il rinnovo del Presidente. Il rinnovo vive, purtroppo, un momento di stallo e i 9.708 km che separano Milano da Tokio non aiutano.

Pioli avrebbe richiesto uno sforzo alla dirigenza per trattenere Kessié provano ad avvicinarsi ai quasi 6 milioni di euro che il suo entourage chiede. Il Milan dal canto è disposto ad arriva a 5 milioni a stagione, ovvero il doppio dell'attuale ingaggio. Determinante sarà la voglia di restare in rossonero e il ritorno a Milanello dopo le fatiche olimpiche.

La paura del Milan è quella di vivere un'altra stagione come l'ultima: ovvero con due giocatori in scadenza di contratto (poi persi a parametro zero). Per questo il management rossonero vuole chiudere il prima possibile.