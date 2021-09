Theo piace in Premier: pronta la contromossa del Milan

Theo Hernandez piace a molti club della Premier League. Il Milan però varerà il piano per trattenerlo ancora alla corte di Pioli

Redazione Il Milanista

Il Milan ieri sera è tornato a giocare una partita in Champions League, ovvero in quello che è, a detto di molti, il suo habitat naturale. Certo l'avversario non era dei più facile: di fronte si è trovato il Liverpool di Jurgen Klopp.

Ad Anfield i rossoneri, nonostante la sconfitta, non hanno sfigurato e questo lascia ben sperare per le prossime partite. E il ritorno nella più importante competizione europea per club è anche l'occasione per il club di via Aldo Rossi di mettere in mostra i propri gioielli. E tra questi c'è anche Theo Hernandez.

Il nazionale francese, che ha già vinto la Champions con il Real Madrid, a suon di ottime prestazioni degli anni passati e in queste prime partite di stagione, ha iniziato ad attirare le attenzioni di molti club. E nonostante la volontà di Maldini e Massara a non voler cedere il classe '97 deve fare i conti con il bilancio e soprattutto con un contratto in scadenza a giugno 2024.

Il Milan è dunque chiamato a iniziare il prima possibile le trattative di rinnovo per non rischiare di arrivare a gennaio 2024 con il giocatore in scadenza.

Secondo quanto riportato dal portale iberico Todofichajes il neo direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici vorrebbe ingaggiare l'esterno mancino. Ovvero uno dei più forti in Europa. Ma l'ex Juventus non è l'unico a valutare il terzino rossonero. Anche PSG e City stanno pensando al ragazzo. Anzi i light blue di Pep Guardiola avevano già avviati i primi contatti con il Milan e avrebbero intenzione di presentare un'offerta molto ricca per il mercato di riparazione.

Il Milan proverà a respingere ogni attacco e proverà a rinnovare il contratto dell'ex Real Madrid offrendo un sostanzioso aumento: da 1,5 milioni a 4,5 a stagione. Sia il Tottenham che il Manchester City però siano pronti ad offrire oltre a 60 milioni al club e un'importantissimo ingaggio a Theo Hernandez. E se questo scenario dovesse verificarsi, sarà un'impresa per i rossoneri trattenere il francese.