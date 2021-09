Theo momento d’oro: dopo la Nazionale un figlio?

Magic moment per Theo Hernandez, il terzino dopo la convocazione in Nazionale potrebbe festeggiare anche la paternità

E' un momento d'oro per il terzino del Milan ed ex Real Madrid Theo Hernandez. Il francese, infatti, è stato convocato da Didier Deschamps, c.t. dei transalpini, in Nazionale dopo le ottime prestazioni fornite in rossonero. E non poteva essere altrimenti. Molti addetti ai lavori infatti erano rimasti sorpresi dalle continue esclusioni del classe '97, ma Theo Hernandez non si è mai dato per vinto, raggiungendo infine la meritata chiamata.