Theo Hernandez a Sky: “Ultime uscite non da Milan, torneremo più forti”

Le dichiarazioni rilasciate nel pre-partita della sfida tra l'Empoli di Andreazzoli e il Milan di Stefano Pioli.

Intervistato nel pre di Empoli-Milan da Sky Sport, il terzino rossonero, Theo Hernandez, ha parlato così del match in programma questa sera: "Mi sono ripreso. Sono stato male con febbre e raffreddore. Le ultime partite non state da Milan, ma abbiamo una grande opportunità per lasciarci e dobbiamo vincere. Abbiamo fatto un anno incredibile ed ora dobbiamo continuare così. Dopo stasera abbiamo una pausa di una settimana e dobbiamo tornare più forti. Sono molto contento di diventare papà, dovrebbe nascere ad aprile. Sono felicissimo". E sulla sua condizione fisica: "Sto bene, dopo la febbre che ho avuto. Dobbiamo vincere questa partia, poi abbiamo una settimana di riposo per tornare ancora più forti".