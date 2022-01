Serafini: “Theo Hernandez prospetto straordinario, può ancora crescere”

Il noto giornalista e simpatizzante del Milan Luca Serafini ha parlato a Sky Sport di un rossonero. Si tratta di Theo Hernandez.

Luca Serafini è uno scrittore, giornalista e tifoso del Milan. Poco fa ai microfoni di Sky Sport Serafini ha parlato della squadra rossonera e in particolar modo di un giocatore del Milan. Stiamo parlando del terzino mancino spagnolo Theo Hernandez. Serafini intercettato in esclusiva da Sky Sport ha detto: “Theo Hernandez ha ancora grandi margini di crescita. Quest’anno ha avuto qualche problema fisico e il Covid che lo hanno condizionato. Ogni tanto perde ancora qualche pallone di troppo, ma è un prospetto straordinario. Theo ha una grande progressione, un grande tiro e una grande esplosività, ma a livello difensivo deve lavorare ancora tanto. Sicuramente ha tutto per diventare uno dei migliori terzini in circolazione”. Queste le parole del noto giornalista e simpatizzante del Milan Luca Serafini che ha parlato a Sky Sport.