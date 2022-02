Milan, ufficiale: Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026!

Il Milan e Theo Hernandez hanno trovato l'accordo per continuare assieme. Ora la notizia è anche ufficiale

Theo Hernandez ha detto di no perfino al Paris Saint Germain pur di rinnovare il proprio contratto con il Milan. Il terzino mancino ex Real Madrid ha trovato la sua dimensione in rossonero e qui è cresciuto esponenzialmente. Da possibile grande promessa a ottimo giocatore fino a diventare uno dei migliori terzini sinistri in circolazione. I tifosi rossoneri e tutti gli addetti ai lavori hanno assistito a tutta questa trasformazione e ora si godono le prestazione del forte difensore ex blancos.