Milan : Theo Hernandez è un po’ fiacco, Pioli lo vuole al top

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il tecnico Stefano Pioli vuole tutti i propri ragazzi al meglio per competere in Serie A.

Dopo la deludente eliminazione dalla Champions League , il Milan dovrà proseguire il cammino in campionato. Sabato sera i ragazzi di Stefano Pioli affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena. Serve una vittoria per ridare morale ai rossoneri, che sono usciti sconfitti dal match casalingo contro il Liverpool del mago Klopp . Pioli è comunque soddisfatto di ciò che è stato fatto, ma adesso punta tutto sul campionato. Il tecnico vuole risposte da quei giocatori che ultimamente hanno avuto qualche prestazione sottotono.

Tra di loro c'è anche Theo Hernandez : pasticcione e disordinato contro i Reds, l'allenatore dei diavoli si aspetta di rivedere "quel razzo" che poco tempo fa volava a tutta fascia. Il francese finora è sempre stato utilizzato dal mister, ed ha un bottino di 1 goal e 5 assist. Il tour de force di Theo si è frenato solo dalla posività al Covid che lo ha costretto a restare fuori dal campo per tre gare (Verona, Bologna e Porto) . Il terzino da quel momento non ha più trovato la piena forma, mostrando prestazioni un po' scondite.

Ora più che mai serve un'appoggio del treno francese per dare quello sprint in più per la corsa al titolo. I dirigenti rossoneri nel frattempo puntano a blindarlo. Il contratto di Theo è in scadenza nel 2024 ed il terzino non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan. Grazie al suo rendimento il calciatore ha attirato su di sè l'interesse di moltissimi top club europei e Massara vorrebbe evitare rischi futuri, cercando di rinnovare il contratto. L'idea è quella di estendere la scadenza per altre due stagioni fino al 2026 e di alzare lo stipendio a 3,5 milioni di euro.