Theo Hernandez convince Deschamps: “Ha fatto vedere cose buone”

Theo Hernandez è stato convocato dalla Nazionale e ieri ha esordito. Ecco le parole di Deschamps al termine del match

Alla fine Theo Hernandez è arrivato a conquistare la prima convocazione e la prima presenza con la Nazionale francese. Il terzino rossonero, dopo le molte esclusioni (alcune ancora oggi inspiegabili), è stato buttato nella mischia dal primo minuto da Didier Deschamps per il match di qualificazioni al prossimo mondiale contro la Finlandia, vinta per 2 a 0 grazie alla doppietta dell'ex Barcellona Antoine Griezmann.

A fine partita il commissario tecnico della Francia l'ex giocatore e allenatore della Juve ha elogiato il terzino rossonero ex Milan: "Theo ha anche capacità offensiva, nonostante il Milan lo schieri nella difesa a quattro. Come sempre cerco di mettere i miei giocatori nella migliore posizione e in quel ruolo può sfruttare queste sue capacità. È stata la sua prima partita, anche se Digne ha giocato bene. È fresco e come prima partita ha fatto vedere molte cose buone".