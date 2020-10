The Guardian attacca Milano: “San Siro non ha interesse culturale. Sorry, what?”

MILANO – Nei prossimi giorni si discuterà al Comune il nuovo progetto per il nuovo impianto di Milan e Inter. A dirlo il presidente del Milan Paolo Scaroni durante l’assemblea degli azionisti. Il piano prevede che San Siro, attuale campo dei club meneghini, venga lasciato come spazio per gli sport non professionistici. Una decisione che non è andata giù in Inghilterra, dove il tabloid The Guardian ha titolato: “San Siro has ‘no cultural interest’ and can be demolished. Sorry, what?” ovvero “San Siro non presenta interessi culturali e potrebbe essere demolito, sorry, what?”. La questione stadio dunque è arrivata anche nella patria del calcio.