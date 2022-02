Tifosi sentite Deléchat: “Il Milan era interessato a Thauvin”

Ludovic Deléchat ha collaborato al trasferimento di Florian Thauvin al Tigres. Il giocatore francese è stato vicino al Milan

Florian Thauvin è stato vicino al Milan. Lo ha affermato Ludovic Deléchat ha collaborato al trasferimento di Florian Thauvin al Tigres. In una lunga intervista a Tutto Mercato Web Ludovic Deléchat ha detto: “ Dopo anni a Marsiglia è arrivato a fine contratto e l'OM voleva rinnovare. Ci sono stati dei colloqui con Pablo Longoria, presidente, poi interessamenti di grandi club come il Milan, l'Atalanta, la Roma, l'Atletico Madrid, il Manchester City, il West Ham, il Crystal Palace, il Lione verso la fine”. Queste le parole di Ludovic Deléchat che ha collaborato al trasferimento di Florian Thauvin al Tigres, ma anche detto che il giocatore francese è stato vicino al Milan.

In esclusiva alla Bobo TV ha parlato l'ex giocatore Nicola Ventola che è tornato su Salernitana-Milan e ha detto: “Il gol di Messias è stato il problema del Milan: la Salernitana era compatta a centrocampi e ripartiva. Il Milan ha cercato sempre e troppo la profondità per Leao, ma in modo eccessivo. L’errore secondo me è stato di non aspettare il momento, è stato troppo frettoloso. La Salernitana poi è venuta fuori e ha meritato il pareggio”. Queste le parole di Nicola Ventola in esclusiva alla Bobo TV sulla partita tra Salernitana e Milan che si è giocata sabato sera.