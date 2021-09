Testa alla Juventus: spedirla a -11 e affermarsi nella corsa Scudetto

Spostare rapidamente le attenzioni è imperativo. Continuare a guadagnare terreno in campionato obiettivo primo della stagione.

Redazione Il Milanista

Dopo la sconfitta rimediata contro il Liverpool, il Milan prova subito a ripartire. Domenica infatti c'è una sfida dura e importante. Si va a Torino a far visita alla Juventus, in crisi come non mai negli ultimi 10 anni, di Massimiliano Allegri. Al momento la classifica parla chiaro. Ma il campionato è lungo e le big che hanno lo stesso obiettivo dei rossoneri sono tante ed agguerrite. E la Juventus, in primis, è vogliosa di riscatto.

COME GIOCHERA' LA JUVENTUS - La Juventus vogliasa di ripartire e convinta dopo il 3-0 in Champions, potrebbe schierare Chiellini al posto di de Ligt al fianco dell’onnipresente Bonucci. In attacco non si conoscono ancora con certezza le condizioni fisiche di Chiesa, quindi si potrebbe nuovamente optare per Morata insieme a Dybala. In difesa spazoi a Alex Sandro, Rabiot, Danilo e Cuadrado.

LE ULTIME SUL MILAN - Per il Milan, ci potrebbero essere forti possibilità per Ibrahimovic, ma le sue condizioni sono ancora incerte. Sulla trequarti quasi certi, invece, Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao (o Rebic se non giocherà prima punta). Al centrocampo potrebbero esserci Tonali in coppia con Kessié mentre nella difesa a 4 spiccherebbero Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Sono arrivate intanto le designazioni per il prossimo turnodicampionato. Daniele Doveri è l'arbitro designato a dirigere Juventus-Milan, big match della quarta giornata del campionato di serie A in programma domenica 19 settembre alle 20,45. L'anticipo di sabato tra Inter e Bologna sarà arbitrato da Giovanni Ayroldi di Molfetta. A dirigere Verona-Roma (domenica ore 18) è stato designato Fabio Maresca di Napoli mentre il posticipo di lunedì tra Udinese e Napoli sarà arbitrato da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Daniele Doveri