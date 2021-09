Terza di Serie A al via: ecco dove vederla live e in streaming

Dove vedere la terza giornata del massimo campionato italiano live ed in streaming.

In seguito alla pausa dedicata alle nazionali impegnate nelle Qualificazioni Mondiali, la Serie A torna in campo per il terzo turno. Tra i big match di questa giornata ecco Napoli-Juve e Milan-Lazio. La Roma, invece, ospiterà il Sassuolo mentre l'Inter farà visita alla Sampdoria. Di seguito ecco dove sarà possibile vedere tutte le partite del terzo turno in tv e streaming.

Sabato 11 settembre

Empoli-Venezia, ore 20.45 su Dazn

Napoli-Juventus, ore 18 su Dazn

Atalanta-Fiorentina, ore 20.45 su Sky, Now, Sky Go e Dazn

Domenica 12 settembre

Sampdoria-Inter, ore 12.30 su Sky, Now, Sky Go e Dazn

Cagliari-Genoa, ore 15 su Dazn

Spezia-Udinese, ore 15 su Dazn

Torino-Salernitana, ore 15 su Dazn

Milan-Lazio, ore 18 su Dazn

Roma-Sassuolo, ore 20.45 su Dazn

Lunedì 13 settembre

Bologna-Verona, ore 20.45, su Sky, Now, Sky Go e Dazn

IL DETTAGLIO SU MILAN-LAZIO - Tornano per la seconda volta i tifosi a San Siro. Si va verso il tutto esaurito, nei limiti della capienza ridotta per il Covid, per la sfida contro la Lazio di domenica alle 18. Sono già 34 mila i biglietti acquistati dai tifosi del Milan a tre giorni dal match ed è quindi vicino il sold out. Intanto è all'asta la maglia celebrativa "Di nuovo insieme, welcome back" indossata dai giocatori rossoneri nel primo match del ritorno dei tifosi allo stadio contro il Cagliari, terminata 4-1.

VERSO LA SFIDA A SARRI - Come riportato da acmilan.com, il Milan sosterrà oggi una singola sessione di allenamento mattutina a due giorni dalla sfida contro la Lazio, valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Nella passata stagione, goal e spettacolo tra Milan e Lazio. Le due squadre hanno portato a casa una vittoria a testa. I rossoneri si sono imposti col risultato di 3-2 a San Siro, mentre a ritorno i capitolini hanno portato a casa i tre punti grazie al successo netto per 3-0.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.