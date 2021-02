Terza di ritorno, le ultime dai campi: tutti gli aggiornamenti

MILANO – La Serie A è pronta a tornare in campo per la ventiduesima giornata del campionato 2020/2021. Siamo alla terza di ritorno. Programma spalmato su 4 giorni e Milan, attivo anche sul mercato, che giocherà sabato sera alle 20:45 contro lo Spezia del tecnico Italiano. Queste le ultime da tutti i campi di Serie A, secondo quanto riportato dagli analisti di Gazzetta.it.

BOLOGNA-BENEVENTO (DOMANI, ORE 20.45)

Bologna: dopo la bella prova di Parma, conferma per Sansone a sinistra, mentre Orsolini può tornare dall’altra parte a scapito di Skov Olsen. Out Svanberg per squalifica, c’è Dominguez accanto a Schouten. Resta in dubbio Medel.

Benevento: le squalifiche di Improta e Ionita dovrebbero rilanciare Hetemaj e Viola. Insigne favorito su Iago Falque per completare il tridente con Caprari e Lapadula, ballottaggio Caldirola-Tuia in difesa. Risolte le questioni burocratiche, il nuovo acquisto Gaich va verso la convocazione.

TORINO-GENOA (SABATO, ORE 15)

Torino: vista l’indisponibilità di Sanabria, Belotti avrà accanto ancora Zaza. In difesa Nkoulou può tenere fuori Lyanco, conferma per Mandragora, Rincon e Lukic in mezzo.

Genoa: la squalifica di Badelj obbliga Ballardini a cambiare in mezzo, con Rovella in leggero vantaggio su Behrami. Pjaca, Shomurodov e Masiello sono tornati ad allenarsi ma sembrano destinati alla panchina, con la coppia d’attacco Destro-Pandev.