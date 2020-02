MILANO – Gianfranco Teotino, giornalista sportivo, ha parlato a Radio Sportiva di due giovani rossoneri classe’ ’99, Gabbia e Leao. Queste le sue dichiarazioni: “Gabbia? E’ una garanzia per il Milan in attesa del rientro di Kjaer. Leao? Oggi ha giocato poco ma mi sembra che faccia fatica a trovare la sua posizione in campo”