Altra tegola per il Milan: si ferma anche Ballo-Tourè!

Dopo l’infortunio di Kessiè, arriva un’altra brutta notizia per il Milan. Oggi si è infortunato anche Ballo-Tourè.

Dall’Africa non arrivano buone notizie per il Milan. Durante la gara tra Senegal e Capo Verde, valida per i quarti di finale di Coppa d’Africa, si è infortunato Fodé Ballo-Tourè.