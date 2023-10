Taveri: “Curioso di vedere Donnarumma contro il Milan a San Siro!”

Ieri sera il Milan ha pareggiato la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, ottenendo così il secondo pareggio nella competizione europea. La prossima gara sarà contro il PSG, battuto ieri dal Newcastle per 4-1. Tra le fila degli avversari ci sarà Gigio Donnarumma , grande ex del Milan.

Donnarumma sfida il passato

Proprio della prossima sfida europea ha parlato Mino Taveri ai microfoni di Infinity.Su Donnarumma che incontra la sua ex squadra:"Il bello del calcio è che tutto può cambiare sempre, anche le cose più sicure possono diventare altro. La storia di Gigio la conosciamo, sarò curioso di vederlo contro il Milan soprattutto a San Siro, sarà emozionante per lui, non so per i tifosi del Milan".